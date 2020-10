Fondi – Beniamino Maschietto è il nuovo sindaco di Fondi. Con quasi il 55 per cento preferenze al ballottaggio l’ex vicensindaco dell’amministrazione De Meo ha ottenuto la poltrona a primo cittadino del centro pontino vincendo sul suo antagonista, Luigi Parisella.

Il neoeletto sindaco di Fondi è Beniamino Maschietto è nato a Fondi ed è un medico chirurgo. La sua storia amministrativa inizia nel 1994 come consigliere comunale di Fondi nella lista civica Litorale & Sviluppo Fondano e prosegue poi con l’assessorato al Turismo e all’Ambiente, mentre nell’ultima consiliatura – quella con sindaco Salvatore De Meo, ha ricoperto la carica di vicesindaco, assessore alla Cultura, alla Scuola, al Turismo e al Demanio.

Diversi i punti toccati nel suo programma elettorale. Tra gli altri l’intenzione di ammodernare la comunicazione con imprese e cittadini per migliorare la qualità delle informazione. Un obiettivo che passa anche attraverso il progetto di ristrutturare il sito istituzionale e l’attivazione di canali social oltre alla realizzazione di App soprattutto come mezzo per avvicinare i giovani alla vita amministrativa, ma anche per incrementare i flussi turistici.

La sicurezza Urbana e sociale costituisce un altro punto sul quale la coalizione a sostegno di Maschietto intende soffermarsi. Intesa come potenziamento del sistema di videosorveglianza che fa capo alla centrale operativa della Polizia locale, controllo sulle residenze e quindi sull’eventuale sovraffollamento e sugli irregolari e l’istituzione di una commissione consiliare specifica per la sicurezza urbana.

Per l’ospedale di Fondi, il San Giovanni di Dio, il dottore attuale sindaco, ha in mente di potenziare il Pronto soccorso, riorganizzare gli spazi per garantire una maggiore riservatezza ai pazienti, realizzare un osservatorio breve nei locali adiacenti il Pronto soccorso, realizzare posti letto a Medicina di urgenza, rispristinare quattro posti letti a terapia intensiva, migliorare Ostetricia e Ginecologia oltre che realizzare la piattaforma elisuperficie interna all’ospedale.

Per proseguire le attività svolte con la passata amministrazione Maschietto intende puntare a far ottenere alla sua città la Bandiera blu. D’altro canto nel corso dei dieci anni appena trascorsi sono state svolte una serie di opere finalizzate al raggiungimento di tale risultato, non in ultimo la il piano spiaggia, accessi al mare, aree ricettive e sono tuttora in corso i lavori per la rete fognaria in località Santa Anastasia e Capratica.

Per il Turismo e la promozione turistica intende puntare sulla sinergia. Sinergia con le attività e le associazioni locali, ma anche con i Comuni vicini. Le persone, la famiglia e il disagio saranno punti focali dell’attività amministrativa, così come l’ambiente e la lotta agli incivili, ma anche il posizionamento di più telecamere, la realizzazione di isole ecologiche, e la promozione di giornate ecologiche. Tutto senza dimenticare le attività produttive e l’agricoltura che costituisce grande parte dell’economica locale con particolare attenzione verso il mercato ortofrutticolo locale