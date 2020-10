Chewingum per tamponi: ecco come funziona il test salivare per i bambini

Roma – Chewingum al posto del tampone: arriva un test meno invasivo per i più piccoli. Da oggi, lunedì 5 ottobre, partono i test sperimentali anti-covid con la gomma da masticare, questo nuovo esame sarà somministrato solo in alcune scuole di Roma e provincia ai bambini e ragazzi fino a 13 anni.

Come funziona?

Il test consisterà nel far masticare una sottospecie di gomma ai bambini. Dal chewingum verrà estratta la saliva, che sarà poi sottoposta a metodica Clia, al fine di verificare la presenza di antigeni del virus.

L’esame non è per nulla invasivo, è stato studiato appositamente per i più piccoli e sperimentato per la prima volta a Padova. Ora, verrà introdotto per un paio di settimane nel Lazio e, se giudicato idoneo, sarà adottato in via definitiva nella regione.

I test verranno effettuati a scuola, poi i chewingum saranno inviati ai laboratori, inseriti in un macchinario ed analizzati per un’ora. Una volta elaborati tutti i dati, i risultati della procedura dovranno essere valutati e convalidati dall’ospedale.

Prima che il genitore riceva un responso dovrà passare qualche giorno, intanto il bambino esaminato dovrà restare in una quarantena preventiva.

