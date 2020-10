Ciarla è il nuovo presidente di Arsial, Maionesi e Zorzi: “Auguri di buon lavoro”

Fiumicino – “Vogliamo esprimere al nuovo presidente di Arsial, Mario Ciarla, le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri i buon lavoro”. Lo dichiarano in una nota stampa Paola Magionesi presidente della Commissione Ambiente e Fabio Zorzi presidente della Commissione Attività produttive del Comune di Fiumicino.

“Quello agricolo – concludono – è un settore strategico per la nostra regione e per il nostro territorio in particolare e siamo certi che, con la sua professionalità Mario Ciarla saprà valorizzarlo coniugando sviluppo e tutela dell’ambiente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino