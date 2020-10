Civitavecchia, picchia la convivente e la figlia di due anni: arrestato padre violento

Civitavecchia – Aggredisce la convivente e la figlia di due anni dopo un’accesa lite familiare. E’ successo a Civitavecchia dove i carabinieri hanno arrestato un 67enne del luogo con precedenti per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

In particolare, nella serata di venerdì, i carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale sono intervenuti presso l’abitazione dove era stata segnalata la lite. I carabinieri si sono recati tempestivamente recati sul posto dove hanno accertato che poco prima il 67enne, già noto ai militari, aveva aggredito e malmenato la convivente e la loro figlia per futili motivi. La donna e la piccola sono state immediatamente accompagnate presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Civitavecchia dove sono state entrambe ricoverate, non in pericolo di vita, per le lesioni riportate.

L’aggressore, nel frattempo trattenuto presso la Caserma di via Sangallo, al termine degli accertamenti e sulla scorta delle dichiarazioni raccolte è stato dichiarato in arresto e successivamente accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

