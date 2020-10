Covid-19 a Fiumicino, due bambine positive nella scuola via Michele Rosi ad Aranova

Fiumicino – “Sono emersi due casi di positività nella scuola di via Michele Rosi ad Aranova. Si tratta di due bambine che frequentano altrettante classi della scuola primaria. Entrambe le classi sono state messe in quarantena cautelativa in attesa che tutti gli altri alunni delle classi abbiano il risultato del loro tampone”. Lo dichiara in una nota il sindaco Esterino Montino.

“Tutti gli insegnanti, invece, sono risultati negativi – spiega il Sindaco -. La dirigente scolastica, la professoressa Vettraino, ha disposto per oggi la sanificazione delle due aule interessate.

“Intanto, – prosegue Montino – da domani mattina, 6 ottobre 2020, l’Asl Rm3 inizierà la sperimentazione dei test salivari per individuare possibili positivi al coronavirus tra i bambini delle scuole materne”.

“Le prime due scuole interessate sono “Lo scarabocchio” di via del Serbatoio e “L’isola dei tesori” in via Coni Zugna – conclude il Sindaco -. Come abbiamo annunciato, tutte le scuole sia statali sia comunali saranno interessate dalla campagna di screening, considerata uno strumento fondamentale per mappare le persone positive e, quindi, contenere il contagio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino