Covid-19 a Nettuno, positivo uno studente dell’Istituto Colonna-Gatti

Nettuno – Uno studente di Nettuno è risultato positivo al Covid-19. Dopo la positività al virus di una maestra della scuola Angelo Castellani (leggi qui), il Covid non ha risparmiato neanche l’istituto superiore Colonna-Gatti, il plesso in via Orsenigo.

Al momento un’intera classe è stata posta in isolamento domiciliare e la Asl interverrà per ulteriori accertamenti e la sanificazione delle aule.

Notizia in aggiornamento.

