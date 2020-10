Covid-19 ad Acilia, positivi due studenti dell’Istituto Piero Della Francesca: isolamento per due classi

Ostia – Due alunni dell’Istituto Piero Della Francesca sono risultati positivi al Covid-19. Attualmente sono due le classi in isolamento domiciliare già dal 26 settembre, e termineranno la procedura il 10 ottobre.

Uno degli studenti positivi faceva parte della classe IV di via Signorini ed è risultato positivo al tampone molecolare per ricerca di Sars-Cov-2 il 29 settembre. L’altro ragazzo, invece, frequenta la III B di via Orazio Amato ed è risultato positivo al tampone il 1 ottobre. Entrambi gli alunni però non frequentavano il plesso da giorni.

