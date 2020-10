Covid-19 alla scuola Garrone di Ostia, Picca: “Amministrazione si accerti della sanificazione dei locali scolastici”

La capogruppo della Lega Salvini Premier nel X Municipio, Monica Picca, ha aperto in queste ore un’interrogazione verso l’Amministrazione Di Pillo sul caso di Covid-19 all’interno della scuola Garrone.

La consigliera ha domandato con una question time quali misure di monitoraggio anti Covid-19 sono state messe in atto all’interno del plesso scolastico di corso Duca di Genova, oltre a domandarsi se il docente positivo aveva effettuato il test seriologico su base volontaria.

La capogruppo della Lega Monica Picca conclude il proprio documento richiedendo i tempi per il test rapido su alunni e personale scolastico, oltre a voler capire se la scuola Garrone ha già programmato le sanificazioni dei propri locali.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio