Covid-19, arrivano 4 container per i tamponi a Ladispoli e Civitavecchia

Arrivano quattro nuove strutture per i tamponi naso-faringei a Ladispoli e Civitavecchia. La Asl Roma 4 ha annunciato l’arrivo di 7 container su tutto il territorio per effettuare con più efficacia e rapidità i test per verificare l’infezione da Covid-19.

Uno dei nuovi centri andrà alla Casa della Salute di Ladispoli, uno all’ospedale Padre Pio di Bracciano, uno al poliambulatorio di Capena e tre al San Paolo di Civitavecchia.

Le strutture del San Paolo avranno tutte una funzione diversa:

Un container di circa 40 mq sarà dedicato ai tamponi e all’interno avrà uno spazio dedicato alla postazione Cup completamente separato dallo spazio dedicato ai tamponi.

completamente separato dallo spazio dedicato ai tamponi. Un container di 30 mq sarà dedicato alla tenda pre-triage .

. Un container di circa 60 mq sarà destinato al centro prelievi e davanti verrà posizionato un gazebo di 60 mq per l’attesa dei pazienti.

(Il Faro online)

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram