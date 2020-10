Covid-19, focolaio a “Il Tordo” di Terracina dopo il comizio di Salvini

Terracina – Focolaio di Covid-19 a “Il Tordo”, ristorante di Terracina, quello stesso nel quale due settimane fa c’è stato l’incontro con Matteo Salvini.

In quell’occasione, lo scorso 25 settembre, nel corso del comizio elettorale a sostegno del candidato Valentino Giuliani che ha avuto il sostegno dell’esponente della Lega Nord, Salvini, a causa di un violento temporale le centinaia di persone che si trovavano fuori dal locale sono entrate all’interno.

Chi era presente al comizio ha raccontato che se prima tutti avevano bocca e naso coperti da mascherina in un secondo momento, nel corso degli interventi, le mascherine sono state abbassate sotto il naso e in alcuni casi addirittura tolte.

Ora le autorità sanitarie dell’Azienda sanitaria locale non possono escludere che quella riunione abbia potuto favorire la diffusione del virus al quale, tra le altre cose è risultato positivo uno degli organizzatori.

