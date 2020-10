Covid-19, studenti e insegnanti positivi a Ladispoli e Cerveteri: classi in quarantena

Piccoli focolai nelle scuole del territorio cerite: nuovi casi all’ “Enrico Mattei” e al “Di Vittorio”. Cerveteri raggiunge i 31 contagi, il più alto numero di positivi del territorio di competenza della Asl Roma 4, mentre Ladispoli segue a quota 25.

Entrambe i paesi sono in guardia, la curva dei contagi continua ad aumentare e gli istituti si confermano essere i centri più a rischio. Proseguono i tamponi nelle scuole superiori e si registrano sempre nuovi positivi.

Ladispoli

Il “Di Vittorio” ha isolato quattro classi e registrato ben sei positivi al molecolare, mentre la scuola media “Alpi” ha imposto l’isolamento a un solo gruppo di studenti, che sono ancora in attesa dell’esito dei tamponi molecolari.

Cerveteri

Isolate quattro classi dell’Istuto tecnico “Enrico Mattei”, dove sono stati scoperti quattro nuovi casi positivi, stessa procedura per la scuola “Don Milani”, che ha messo in isolamento solo una classe, dopo aver riscontrato solo un possibile nuovo contagio. Tutti gli studenti e insegnati sono risultati positivi anche al tampone molecolare.

(Il Faro online)

