Fiumicino, macchina abbandonata su via Torre Alessandrina “vittima” dei vandali

Fiumicino – “Vorrei segnalare il fatto che la macchina mostrata nelle foto in allegato, abbandonata da più di un anno continua ripetutamente ad essere soggetta di atti di vandalismo (prima i vetri – uno diverso a notte -, poi buste della spazzatura, ora addirittura passeggini).

Oltre a conferire alla zona un’idea di degrado e abbandono, è anche diventato pericoloso passare durante la notte vicino all’incrocio poiché spesso dei vandali si divertono a peggiorare ulteriormente le condizioni dell’automobile“.

Lo scrive in una lettera alla redazione la dott.ssa Silvia Arancia, che ogni volta deve fare i conti con il degrado del proprio quartiere e i resti di questa macchina.

“Oltretutto la macchina blocca la visibilità essendo ‘parcheggiata molto in avanti in un incrocio in cui già avvengono molto spesso incidenti (via Torre Alessandrina – via Portunno). Sto scrivendo questo messaggio sperando di dare più attenzione a questo problema, visto che le numerose segnalazioni alle autorità locali (sia tramite telefonate, che mail, che Pec) non hanno trovato il riscontro che speravamo”.

