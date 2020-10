Fiumicino, tenta di dar fuoco al bar e aggredisce un poliziotto: arrestato

Fiumicino – Arrestato un senza fissa dimora dentro un bar di Fiumicino, dove aveva cercato di appiccare un incendio e aggredito un agente di Polizia in borghese.

In manette è finito un uomo di 36 anni, che era entrato nel locale palesemente ubriaco. Al rifiuto del barista di dargli da bere degli alcolici, l’uomo è andato in escandescenza. A testimoniare la scena degli agenti di Polizia in abiti civili presenti in quel momento all’interno del bar. L’uomo per evitare i controlli degli agenti, ha provato ad aggredirli con degli oggetti contundenti.

Nella colluttazione l’uomo è riuscito a ferire un poliziotto intervenuto, che subiva delle lesioni per 7 giorni di prognosi.

Il senza fissa dimora è stato bloccato a fatica, venendo tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino