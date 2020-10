Focolaio Covid-19 a Terracina, la Tintari: “Nessun allarmismo. Con l’Asl allestiremo un drive-in”

Terracina – Il sindaco facente funzione di Terracina, Roberta Tintari, interviene sulla situazione Covid-19 in città. “Le notizie che giungono sui casi di Terracina e – scrive in una nota la Tintari- su probabili focolai (leggi qui) non devono creare allarmismi, ma invitare tutti alla massima prudenza e al rispetto rigoroso delle regole che conosciamo bene: mascherina indossata sempre correttamente e igiene profonda delle mani. In questi minuti mi sto confrontando con la Asl per stabilire dove realizzare il drive in per i tamponi che sarà operativo tra domani e dopodomani”.

Il Sindaco si raccomanda con i suoi concittadini di “non recarsi assolutamente al pronto soccorso dell’ospedale di Terracina per effettuare i tamponi, ma di aspettare che venga comunicato dove si attiverà il drive in. Le persone interessate – spiega ancora la Tintari – verranno comunque avvisate dalle autorità sanitarie. Le operazioni di voto in corso proseguono con le misure di sicurezza che le hanno caratterizzate finora, senza disagi per i cittadini che potranno votare fino alle 15.

Ai presidenti di seggio comunico che il Comune di Terracina è a disposizione per qualunque aiuto o chiarimento. Desidero esprimere ai nostri concittadini affetti da Covid e alle loro famiglie la massima solidarietà e vicinanza mia e dell’intera città di Terracina. Auguro loro pronta guarigione e serenità a tutti i propri cari”, conclude il Sindaco.

