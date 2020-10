Il 10, 17 e 31 ottobre visite guidate per gli scavi di Ostia Antica: un viaggio tra cultura e natura

Ostia – Nel cuore della Riserva del Litorale Romano, gli scavi di Ostia Antica, sono una delle aree archeologiche più suggestive ed importanti non solo per l’Italia, ma per l’Europa, infatti da poche settimane gli Scavi hanno acquisito il “marchio di patrimonio europeo”. La dott.ssa Loretta Buonamico, vi guiderà nell’esplorazione accurata degli scavi: gli aspetti più noti con i principali monumenti e gli angoli meno conosciuti ma ugualmente suggestivi. In questa fase, dove il turismo è molto rallentato, potrete godere appieno delle bellezze del nostro territorio, passeggiando in uno scenario inconsueto, esplorando a fondo e approfondendo la conoscenza del mondo romano antico.

Le visite guidate si svolgeranno il sabato 10 e sabato 17 a partire dalle ore 15.00 (gli scavi chiudono alle ore 18.30) e dalle ore 12.00 sabato 31 ottobre (gli scavi chiudono alle ore 16.30) con i seguenti itinerari tematici:

sabato 10 ottobre: La vita e la morte 2000 anni fa. Ostia Antica tra la necropoli ed il Foro. Il primo tratto del decumano.

sabato 17 ottobre: La vita quotidiana ad Ostia Antica tra il Foro e Porta Marina. Il secondo tratto del decumano.

sabato 31 ottobre: Le religioni in una città multietnica. Templi e mitrei, la Sinagoga e i culti cristiani. Ore 12.00

Contributo: euro 21 complessivi a cui potrebbe aggiungersi un costo di euro 2 per ogni visita per l’auricolare, obbligatorio se il gruppo dovesse superare le 10 unità. Per il biglietto d’ingresso si consiglia l’acquisto della fidelity card del costo di euro 25 e della durata di un anno che si può acquistare presso la biglietteria degli scavi.

La prenotazione per l’iniziativa è obbligatoria alla Dott.ssa Loretta Buonamico al n. 327 4564966 ed è richiesto il pagamento di euro 21 per le visite guidate alla prima visita.

L’iniziativa avrà luogo con un gruppo composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 partecipanti. Regole di partecipazione alle visite:

– il numero dei partecipanti sarà limitato

– distanziamento reciproco di almeno un metro

– ogni partecipante dovrà essere obbligatoriamente munito di mascherina

– ricorso frequente all’igiene delle mani.

