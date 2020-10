Il Ballottaggio a Fondi registra un considerevole calo di votanti alle urne

Fondi – Si concludono oggi alle 15.00 le operazioni di voto, utili a determinare chi sarà il nuovo sindaco nel Comune di Fondi. La sfida è tra l’ex vicesindaco Beniamino Maschietto, sostenuto da una coalizione di centrodestra costituita dalle liste di Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Io Si, Litorale e Sviluppo Fondano; e l’ex sindaco del comune pontino Luigi Parisella a sostegno del quale c’è una coalizione di liste civiche.

Eppure questo secondo turno di votazioni, che vede i sue candidati al ballottaggio, ha visto un notevole calo di cittadini alle urne. L’affluenza, infatti, è molto diminuita, alle 23 di ieri sera le urne hanno chiuso con un’affluenza del 43,52 per cento contro il 54,48 di 15 giorni fa.

Resta da vedere nella giornata di oggi quanti cittadini raggiungeranno le urne per esprimere la propria preferenza e soprattutto come cambierà il quadro delle preferenze dopo che i due candidati hanno chiuso al primo turno con Maschietto a 49,5 per cento e Parisella al 19 per cento.

