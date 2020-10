Investe una disabile e scappa: è caccia all’uomo

Ostia – Una signora in carrozzina è stata investita questa mattina per le strade di Ostia, mentre era intenta ad attraversare le strisce pedonali che collegano via dei Traghetti a via dei Velieri.

Secondo il racconto dei testimoni, la donna sarebbe stata disarcionata dalla propria sedia a rotelle dopo essere stata toccata da un camion che non ha rispettato le precedenze per i pedoni. Ad aggravare la situazione è stato il seguito, poiché l’autista del mezzo ha proseguito la corsa una volta investita la portatrice di handicap e non ha prestato i soccorsi di rito nonostante la signora fosse riversa a terra.

Attualmente la donna è stata portata presso l’ospedale Grassi per i controlli di rito e scongiurare dei danni gravi riportati nell’incidente.

L’autista che non ha prestato i soccorsi è attualmente ricercato dalla Polizia Locale di Ostia.

