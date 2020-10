L’accusa dei media americani: “Trump ha nascosto il primo test positivo”

Washington – I giornali americani lanciano l’accusa: Donald Trump avrebbe tenuto segreto il risultato positivo di un primo test rapido per il Covid-19. Il Presidente degli Stati Uniti sarebbe venuto a conoscenza dei risvolti dell’esame nella serata di giovedì scorso, prima di un’intervista con Fox News.

E’ quanto ha scritto il Wall Street Journal, aggiungendo che Trump – che durante l’intervista parlò di Hope Hicks (contagiata dal coronavirus) – avrebbe detto a un consigliere di tenere segreto l’esito degli esami. Poche ore dopo l’intervento a Fox News, è arrivato il tweet con l’annuncio della positività della coppia presidenziale.

La portavoce di Trump, Kayleigh McEnany, ha declinato in queste ultime ore le domande dei giornalisti, che chiedevano se il Presidente si fosse sottoposto ai controlli per il coronavirus prima del dibattito di martedì scorso con Joe Biden o prima della partecipazione giovedì all’evento di raccolta fondi in New Jersey, nel suo golf club a Bedminster.

“Non ho intenzione di dare un resoconto dettagliato con gli orari ogni volta che il presidente si sottopone a un test – ha spiegato la Portavoce – Viene controllato regolarmente e il primo test positivo è arrivato dopo il rientro da Bedminster”.

Il rientro alla Casa Bianca

Donald Trump è uscito nella serata di ieri, 4 ottobre, dal Walter Reed Medical Center a bordo di un’auto e ha salutato i sostenitori assiepati davanti all’ospedale di Bethesda.

Prima di uscire il Presidente aveva annunciato via Twitter in un video “Sto per fare una piccola visita a sorpresa, forse andrò lì prima che possiate vedermi“. Poco dopo, Trump si è accomodato in un Suv e, mascherina sul volto, ha salutato dall’interno del veicolo la folla.

“E’ stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul Covid-19. Ho imparato andando a scuola, questa è davvero una scuola. Ho letto il libro e l’ho capito – ha dichiarato Trump nel suo filmato -. Stiamo avendo report ottimi dai medici, questo è un ospedale incredibile. Stanno facendo un lavoro splendido: i medici, gli infermieri”.

“Ho incontrato alcuni dei soldati e dei membri del primo intervento. Penso che faremo una piccola sorpresa ad alcuni dei patrioti, che sono da tanto in strada con le bandiere di Trump. Sto per fare una piccola visita a sorpresa, forse andrò lì prima che possiate vedermi” ha concluso. (Fonte: Adnkronos)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di esteri

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram