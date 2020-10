L’appalto per la cura dei randagi finisce al Tar: se lo aggiudica una società di Latina

Latina – Un appalto per la custodia, l’affidamento e il soccorso di cani e gatti randagi si è trasformata in una “battaglia” giudiziale disputata davanti al tribunale amministrativo regionale di Latina.

In via principale una società cooperativa del sud pontino ha chiesto l’annullamento degli atti di gara indetta dal Comune di Sonino come stazione appaltante ed espletata dalla Centrale unica di Committenza, tra Comuni di Pontinia e Sonnino.

In via incidentale, invece, la società di Latina che si è aggiudicata la gara e che si occupa, tra l’altro, del ricovero di animali, ha chiesto l’annullamento delle commissioni di gara nella parte in cui è stata ammessa la società cooperativa del sud pontino.

Il giudice amministrativo di Latina, ha esaminato dapprima il ricorso principale dichiarandolo irricevibile in quanto proposto da un offerente che ha interesse a ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e quindi l’esclusione di altro offerente. Una decisione che il collegio giudicante ha basato sull’applicazione di prassi giurisprudenziale e procedure nazionali.

Diversamente il ricorso incidentale che è stato accolto ed è stato intentato dalla società che si è aggiudicata l’appalto, contro l’ammissione della società cooperativa del sud pontino. Il Tar ha ritenuto che quest’ultima seppure mette a disposizione di cani e gatti randagi il primo soccorso con ambulatorio veterinario, non ha un pronto soccorso e deve servirsi di un organismo ausiliario situato a 18 chilometri di distanza, precisamente a Formia.

In buona sostanza il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha accolto quello incidentale. Come a dire che gli atti di gara con il quale è stata assegnato il servizio alla società di Latina non vanno annullati; mentre ha ritenuto che la società del sud pontino non possa assolvere al compito richiesto nell’oggetto dell’appalto in quanto il pronto soccorso troppo distante dalla sede della cooperativa sociale