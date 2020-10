Latina, vertice in Prefettura: stretta sui controlli nelle scuole e sulla movida

Latina – I dati di ieri, 4 ottobre, 73 positivi al coronavirus in provincia di Latina, hanno indotto a convocare un vertice in prefettura questa mattina.

Si tratta di un incontro chiesto da alcuni sindaci della provincia con l’Asl, il prefetto, il presidente della provincia e le forze dell’ordine per stabilire un’eventuale ulteriore stretta su regole da tenere e controlli.

Il prefetto Falco ha invitato al “senso di responsabilità” in particolare per quanto riguarda le cerimonie e ha annunciato; “Controlli più attenti nelle scuole e nelle zone della movida”.

Nei prossimi 15 giorni non verranno fatti sconti. Le attività di monitoraggio del territorio e del rispetto delle regole saranno serrate e le sanzioni imminenti per coloro i quali non rispettano le regole.

In merito alle scuole l’attenzione dimostrata è stata alta. Un interesse dovuto soprattutto ai casi di positività registrati nell’ultimo periodo di insegnanti e alunni. Spetterà alla dirigenza scolastica valutare l’opportunità della didattica a distanza. Il suggerimento di utilizzo della Dad che arriva da Prefettura e ufficio scolastico provinciale non comporta alcun obbligo per i dirigenti quali possono assumere liberamente le proprie decisioni. Anche se dall’Asl è arrivata l’esortazione a rendere ancor più consapevoli gli studenti circa il rispetto delle distanze come strumento fondamentale per evitare la diffusione del virus.

Per quanto riguarda i luoghi destinati alla movida è stato il sindaco di Latina Damiano Coletta a ritenere di prendere provvedimenti immediati. Ha emanato un’ordinanza nella quale stabilisce che i locali pubblici dal lunedì al giovedì chiuderanno a mezzanotte e 45 mentre dal venerdì alla domenica all’1 e 30.

Tutto questo mentre è stato deciso di allestire 4 i drive-in sul territorio provinciale. Ce ne saranno a Latina, ad Aprilia, a Priverno e nel sud pontino, mentre tra domani e dopodomani sembra si aggiunga una postazione straordinaria a Terracina.