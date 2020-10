Lo scranno di Terracina si tinge di rosa: Roberta Tintari vince al ballottaggio

Terracina – Si tinge di rosa lo scranno del sindaco di Terracina. A vincere questa guerra tutta di centrodestra, infatti, è stata Roberta Tintari, erede dell’ex sindaco Procaccini (ora volato a Bruxelles come eurodeputato) e sostenuta da Fratelli d’Italia, Cambiamo con Toti e le liste Insieme per Roberta e Uniti e liberi.

Nonostante il margine di duemila voti che, già al primo turno, l’avevano separata dal suo avversario, Valentino Giuliani (già capogruppo della Lega in Consiglio e sostenuto proprio da quest’ultima, insieme a Forza Italia e alla lista civica Valentino Giuliani sindaco), la vittoria per la Tintari pareva tutt’altro che scontata.

In primis, considerando che lo stesso centrodestra terracinese, in vista del ballottaggio si era spaccato ulteriormente (Sciscione aveva ufficialmente dichiarato di sostenere Giuliani) e, poi, con il clima della campagna elettorale, sempre più al veleno. E ancora: un netto calo dell’affluenza alle urne (hanno votato il 48,58% degli aventi diritto, contro il 64,64% del primo turno).

Ma, nonostante tutte queste intemperie, alla fine, i terracinesi hanno scelto il loro sindaco, optando per il proseguimento di un percorso già iniziato dalla Tintari in questo ultimo anno, in qualità di vicesindaco facente funzioni.

Non solo. Le urne l’hanno vista vittoriosa prima ancora che terminasse ufficialmente lo scrutinio: con 44 sezioni su 45 scrutinate, la Tintari aveva già raggiunto il 43,76% contro il 33,86% di Giuliani, per poi chiudere con un definitivo 53% contro il 46% dell’avversario.

