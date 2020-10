Montalto, dal 19 ottobre al via il servizio mensa nella scuola primaria e dell’infanzia

Montalto – Il Comune di Montalto di Castro ha pubblicato informa con avviso pubblico sul sito istituzionale, che per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria la mensa scolastica avrà inizio il 19 ottobre 2020.

Si intendono iscritti al servizio di ristorazione scolastica automaticamente tutti coloro che ne hanno dato conferma al momento dell’iscrizione alla scuola e pertanto non è necessaria nessuna ulteriore iscrizione da comunicare agli uffici scolastici.

Ogni genitore dovrà prendere visione del regolamento del servizio mensa scolastica approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.35 del 30/07/2019 pubblicato nel sito del Comune.

Nuove iscrizioni al servizio

Il Comune informa, inoltre, che gli alunni che si iscrivono per la prima volta al servizio mensa riceveranno le istruzioni relative al codice badge, mediante email o sms all’indirizzo o recapito telefonico fornito dal genitore al momento dell’iscrizione scolastica.

Tutti gli utenti dovranno provvedere ad effettuare almeno una ricarica minima di 25 euro del badge dell’alunno prima dell’inizio della mensa, tenuto conto del sistema tariffario del servizio di ristorazione scolastica di seguito riportato.

Ai fini della fruizione del servizio, i genitori degli alunni/utenti che dovranno e/o intendono usufruire del servizio di mensa scolastica comunale che a seguito dell’approvazione, con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/07/2019 del “regolamento comunale per l’organizzazione e l’accesso ai servizi scolasti: ristorazione scolastica e commissione mensa, trasporto scolastico, assistenza educativa culturale”, chiunque presenta una situazione debitoria nei confronti del Comune per pasti consumati e non pagati negli anni scolastici precedenti, dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione debitoria verso l’Ente entro la data del servizio di mensa scolastica. L’avvenuta regolarizzazione avverrà mediante presentazione di ricevuta di versamento all’Ufficio Istruzione dell’Ente.

Sistema tariffario

Scuole dell’Infanzia : quota per ciascun pasto consumato di 2,40 euro da pagare anticipatamente (mediante ricarica di importo minimo consigliabile di 25 euro);

: quota per ciascun pasto consumato di 2,40 euro da pagare anticipatamente (mediante ricarica di importo minimo consigliabile di 25 euro); Scuole Primarie con tempo prolungato: quota per ciascun pasto consumato di 2,50 euro da pagare anticipatamente (mediante ricarica di importo minimo consigliabile di 25 euro)

Modalità di pagamento

La ricarica del badge assegnato agli alunni potrà essere effettuata presso gli esercenti incaricati:

Tabaccheria di Blasi Maria Gabriella in via Aurelia Tarquinia n. 32

Perfetti Gilda& C. in Piazza Borgo Vecchio Pescia Romana,

Cartoleria De Santis Marzia in Via Dei Pini n.8

