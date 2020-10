Pomezia – Domenica 4 Ottobre 2020 l’Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans e l’A.s.d. Akun Island hanno organizzato un incontro sul tema della plastica e microplastiche in mare per i più piccini, e subito a seguire una pulizia spiaggia nel tratto di arenile da cui si accede da via Nizza a Torvaianica.

“L’obiettivo è stato quello di ripulire la spiaggia dai rifiuti abbandonati – si legge in una nota dell’Organizzazione – e portati dal mare, così come lanciare un messaggio di sensibilizzazione sull’abbandono dei rifiuti e sull’utilizzo della plastica usa e getta non necessaria e dei danni che essa provoca all’ambiente marino”.

“Dopo il prolungato lockdown dovuto alla pandemia è tornato il momento di scendere in campo per prendersi cura del proprio territorio e per fare comunità. Non sono mancati mascherine e guanti tra i rifiuti trovati, così come l’enorme quantità di plastica, cicche di sigaretta e bastoncini di cotton fioc” dichiarano gli organizzatori.

“Vogliamo ringraziare i bambini di Pomezia e Torvaianica – proseguono -, la Onlus Creature del Mare, unita anch’essa nelle attività di gestione e organizzazione dell’evento, il Tinga Beach, TuttiSub Roma e Corsi Sub Centro Sub Italia, così come i tanti cittadini e bambini che si sono uniti. Un ringraziamento va anche al comune di Pomezia e a Cittadinanza Attiva del comune di Pomezia”.

