Pomezia, incendio in un appartamento: l’intervento dei vigili del fuoco evita che si propaghi

Pomezia – Stamattina, 5 ottobre, precisamente alle 9 :40 la sala operativa del comando provinciale di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la squadra di Pomezia per un incendio in un appartamento.

Il rogo si era sviluppato in una palazzina al pian terreno. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere in breve le fiamme e limitare i danni, sia per lo stabile interessato che per le persone che non hanno avuto conseguenza alcuna.

Nessuno, infatti, è rimasto coinvolto. Ma in supporto ai colleghi di Pomezia è arrivata anche un’autoscala, oltre ai carabinieri e agli operatori il 118.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia