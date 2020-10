Strada allagata nel quartiere Saline: Acea chiude la perdita in nottata

Ostia – Una pesante perdita d’acqua per le strade del quartiere Saline, dove nella giornata di ieri si è allagata via Gaspare Oliverio.

Lo scenario che si è presentato per gli abitanti della zona nel quadrante Saline è stato surreale, con litri di acqua che si sono propagati per tutta la strada e hanno impedito a numerosi cittadini di uscire dalle proprie abitazioni.

“I residenti locali ieri mattina si sono impauriti tantissimo – dice Gaetano Di Staso, Vicepresidente del Comitato di quartiere Ostia Antica Saline -, perché l’acqua riversa sulla strada era più alta delle caviglie. In alcune case addirittura è entrata dentro i cortili dei giardini, portando numerosi disagi agli abitanti di quelle ville che hanno dovuto attrezzarsi per pulire gli spazi della loro casa dal fango”.

“Anche il nostro Comitato si è attivato da subito sul problema – prosegue Di Staso -, che oltretutto non è la prima volta che tocca le aree di Ostia Antica e delle Saline. Fatti analoghi erano avvenuti già nei giorni scorsi su via delle Saline e ancora prima su via della Gente Salinatoria”.

Sono state diverse le chiamate della cittadinanza all’Acea, per segnalare il pesante allagamento che stava toccando la zona dove abitavano. Solo a tarda notte i tecnici della multiservizi romana si sono presentati nel quartiere, riscontrando dopo i loro controlli l’ennesima rottura di una tubatura sotterranea.

Gli operatori nell’arco di questa notte hanno effettuato le manovre per chiudere la pesante perdita d’acqua, transennando il punto dove è avvenuta la rottura dei tubi. Ripresa la circolazione pedonale e veicolare sulla strada, attualmente su via Gaspare Oliverio è stata transennata una buca proprio nel punto preciso dov’è avvenuta la perdita d’acqua.

Nei prossimi giorni gli operatori di Acea concluderanno i lavori di manutenzione su questo guasto idrico, così da tappare il manto stradale e rendere pienamente percorribile questa strada.

