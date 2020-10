Terracina, Toti e Palozzi: “Felici per Tintari sindaco e per la nostra lista ‘Cambiamo’”

Terracina – “Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione e le nostre più sincere congratulazioni alla candidata Roberta Tintari, eletta sindaco di Terracina, in occasione del secondo turno di elezioni amministrative”. Così, in una nota, il leader nazionale di “Cambiamo con Toti”, Giovanni Toti, e il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di “Cambiamo con Toti”, Adriano Palozzi.

“Una bellissima vittoria – proseguono – per una amministratrice seria e competente, che “Cambiamo con Toti” ha sempre sostenuto con forza e convinzione. Uno splendido risultato anche per la nostra lista che ha ottenuto un’ottima performance elettorale al primo turno delle Comunali, grazie all’inesauribile lavoro di Fabio Fiesole, membro del comitato promotore Cambiamo Lazio, di Marcello Masci, responsabile del comitato promotore Cambiamo Terracina, degli amici, dei volontari e di tutti i candidati di “Cambiamo” (che vede Giovanni Annarelli come il più votato della lista) che ringraziamo per l’impegno e lo spirito di sacrificio.

“Nonostante siamo nati da pochissimo, – concludono Toti e Palozzi – il risultato di Terracina dimostra che il nostro radicamento e il nostro consenso crescono giorno dopo giorno su tutto il territorio regionale. Avanti, insieme”.

