Tpl a Fiumicino, modificato l’orario della linea diretta verso l’Istituto Agrario di Maccarese

Fiumicino – “L’Assessorato, grazie a un lavoro congiunto con le Presidenti delle Commissioni Consiliari ai Trasporti, Barbara Bonanni, e ai Lavori Pubblici Paola Meloni, si è adoperato affinché da domani la Linea 3 Circolare SX disponga la partenza dal capolinea della Stazione di Maccarese alle ore 11.40. Posticipando l’avvio della corsa, si consentirà agli studenti dell’Istituto Agrario di poter usufruire del mezzo pubblico, che sarà su Viale Maria alle ore 12.15, esattamente cinque minuti dopo l’uscita, seppur momentanea, della scuola superiore”. Lo afferma l’Assessore ai Trasporti Paolo Calicchio.

“Su segnalazione delle associazioni territoriali e dei genitori degli studenti dell’Istituto Agrario e dell’I.I.S. Leonardo Da Vinci di Maccarese – aggiunge la Presidente della Commissione Trasporti Bonanni – abbiamo provveduto, grazie all’attiva e partecipata collaborazione dell’azienda Trotta Bus Services S.p.A., ad effettuare tale modifica di orario, affinché il Trasporto Pubblico Locale consenta ai nostri ragazzi di poter fruire del servizio pubblico, senza dover attendere tempi lunghi tra il passaggio di una corsa e l’altra.

La linea 3 si articola, infatti, nelle linee 3 destra che partendo dalla Stazione di Maccarese si dirige su Via Castel San Giorgio, Viale Maria, sino ad arrivare all’Ospedale Bambin Gesù e in Via della Muratella Nuova, per poi fare ritorno a Maccarese, e 3 sinistra, che segue lo stesso itinerario ma in senso opposto”.

“Sulla base del nuovo piano di esercizio la società di trasporti, responsabile del Tpl locale – prosegue la Presidente della Commissione Lavori pubblici Meloni – ha provveduto a sistemare e correggere tutte le sedici linee che quotidianamente transitano nel Comune di Fiumicino, compresa la linea 3 di Maccarese.

Adesso un ulteriore passo avanti nel servizio sarà quello di mettere in sicurezza la maggior parte delle fermate, partendo, in particolare, da tutte quelle situate nei pressi di alcuni istituti superiori, che andranno riviste, attraverso un’opera di pianificazione e risistemazione”.

E’ possibile consultare tutti gli orari delle linee invernali del Tpl locale sul sito www.trotta.it. Utilizzando invece l’applicazione Moovit si può essere sempre aggiornati sugli orari di tutti i mezzi pubblici locali, regionali e nazionali.

