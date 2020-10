Ardea, sorpreso in casa con mezzo chilo di hashish: arrestato pusher

Ardea – È finito in manette un giovane pusher di Ardea in seguito a una perquisizione dell’abitazione da parte dei Carabinieri della locale Tenenza.

È successo nel pomeriggio di oggi 6 ottobre, intorno alle 16:00, quando i militari, che da alcuni giorni stavano monitorando una casa di Nuova Florida, in via Modena, dopo aver notato un fitto viavai di giovani che entravano e uscivano hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

All’esito della stessa, il figlio maggiore della famiglia, un italiano classe 98, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché nella sua camera sono stati rinvenuti ben 507 grammi di hashish suddivisi in più pezzi. Domattina si terrà il processo per direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

