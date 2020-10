Cantieri aperti Anzio: ripresi i lavori sulla litoranea Ardeatina

Anzio – Ad Anzio, lungo la litoranea Ardeatina, sono ripresi i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi, dell’illuminazione artistica a led, dell’arredo urbano, di una nuova area parcheggio e per il completamento della pista ciclabile, nel tratto compreso tra il Centro Trasmissioni dell’Esercito e l’inizio di Via Fanciulla D’Anzio. L’opera, finanziata dalla Regione Lazio e dal Comune di Anzio, prevede un investimento complessivo pari ad euro 1.147.000,00.

“Si tratta dell’ultimo tratto di restyling della litoranea, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – che contiamo di ultimare nel corso della stagione invernale. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la manutenzione straordinaria di tutta Via del Cinema, Via Rea Silvia, Via Paiella, Via Glauco, Via Partenope, Piazza S. D’Acquisto, Via Po, Via Maria Grazia e Via Salici. A seguire saranno aperti i cantieri a Lavinio, per il nuovo manto stradale in Via della Fonderia ed in numerose altre strade del territorio”.