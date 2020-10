Caos alla Garrone, Preside positiva al Covid? Scontro tra la dirigente e i genitori

Ostia – E’ probabilmente risultata positiva al Covid-19 la preside della scuola Garrone di Ostia, che questa mattina ha visto svolgersi all’interno dei locali scolastici i test salivari per gli alunni e diversi insegnanti.

Una notizia che ha aumentato lo scontento dei genitori degli studenti, che già da due giorni criticavano la dirigente scolastica per alcune superficialità nella gestione del Covid-19 nella propria scuola (leggi qui).

Gli stessi genitori si erano fatti sentire già dalla mattina alle 8 davanti ai cancelli della scuola Garrone, protestando contro le iniziative della preside e chiedendo di poter visionare i propri figli durante lo svolgimento del tampone. Permesso acconsentito dal personale sanitario dell’Asl Roma 3, che ha consentito a ogni alunno di essere assistito da un genitore.

La docente, secondo testimonianze, avrebbe comunicato la propria positività alla malattia davanti a tutti i genitori dei 400 bambini presenti per il test salivare, parlando attraverso la mascherina protettiva.

La dirigente scolastica attualmente ricopre questa responsabilità anche presso la scuola media Sangallo e la Parini, oltre a essere in servizio presso la scuola Amendola Guttuso di via dell’Idroscalo.

