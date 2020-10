Civitavecchia, l’Asl Roma 4 sensibilizza gli adolescenti al vaccino antinfluenzale

Civitavecchia – In questo lungo periodo caratterizzato dall’emergenza Covid la fascia di età adolescenziale è stata considerata la più penalizzata nei confronti delle vaccinazioni, per questo il Servizio Vaccinazioni della Asl Roma 4 ha deciso di offrire la possibilità agli adolescenti di recuperare le vaccinazioni perdute ed ha avviato il progetto “Vaccinare gli adolescenti in tempo di Covid-19”.

Gli operatori del servizio nei fine settimana del 9,10,11 e 16,17,18 ottobre usciranno dal loro ambulatorio per incontrare i giovani ed i loro genitori presso la spaziosa Palestra che la ASD Pallavolo di Civitavecchia ha messo a disposizione in via Martiri delle Fosse Ardeatine per offrire in sinergia con la ASL questo prezioso servizio ai cittadini.

Nella palestra i genitori con i loro figli saranno guidati in un percorso che consentirà la valutazione e la successiva somministrazione delle vaccinazioni non ancora effettuate per la prevenzione delle meningiti, del papilloma virus o delle infezioni respiratorie come pertosse, pneumococco, influenza che in questa stagione sono decisamente da evitare.

Per motivi di sicurezza uno solo dei genitori accompagnerà il ragazzo/a all’interno dove tutto si svolgerà garantendo le precauzioni previste dalla normativa. L’ invito con l’indicazione del giorno e dell’orario in cui presentarsi per partecipare a questo evento è stato inviato alle famiglie dei ragazzi e ragazze di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere nati dal 2004 al 2009. In date successive il progetto sarà esteso ai nati negli stessi anni presenti negli altri comuni del territorio della ASL.

Si raccomanda ai genitori di portare il libretto vaccinale, il codice fiscale del proprio figlio, la lettera di invito che faciliterà il parcheggio in prossimità della palestra grazie all’intervento del Comune, nonché la necessità di indossare la mascherina.

Gli Operatori del Servizio Vaccinazioni, dei servizi della ASL Roma 4 che numerosi stanno collaborando alla preparazione dell’evento, della Palestra ASD Pallavolo vi aspettano. Indosseranno scarpe da ginnastica per il rispetto della pavimentazione sportiva, invitano tutti voi, se possibile, a fare altrettanto.

Si ringrazia la Palestra Asd Pallavolo per l’ospitalità e il Comune di Civitavecchia per la collaborazione a questo grande evento di prevenzione.

