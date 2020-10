Civitavecchia, vietata la circolazione dei mezzi pesanti su tutto il territorio comunale

Civitavecchia – Tornerà presto la disciplina di zona a traffico limitato per mezzi pesanti su tutto il territorio comunale. È questo l’effetto dell’approvazione della mozione presentata dal gruppo consiliare della Lega.

“Si tratta di una misura che si rende necessaria soprattutto per ragioni di sicurezza – spiega il consigliere della Lega di Civitavecchia, Alessandro D’Amico -. Abbiamo in tal senso raccolto e portato all’attenzione del consiglio comunale le istanze dei cittadini, che ci chiedevano di ripristinare la disciplina di traffico esistente alcuni anni fa e soprattutto il funzionamento dei varchi elettronici su via Terme di Traiano e all’Accesso Sud dell’Aurelia. Chiaramente la mozione ha impegnato sindaco e giunta anche a definire i percorsi alternativi, in modo da non penalizzare gli operatori del trasporto”.

“Soddisfazione particolare possiamo esprimerla anche per il voto dei consiglieri e per quanto ci ha prospettato il vicesindaco Massimiliano Grasso – conclude D’Amico -. In qualità di assessore alla Polizia locale, Grasso ha spiegato che l’Amministrazione era già al lavoro e ciò consentirà di arrivare in tempi rapidi anche ad una definizione piú organica delle Ztl ed Apu su tutto il territorio comunale”.

