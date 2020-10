Covid-19 a Pomezia, due classi in isolamento al liceo Picasso e alla scuola media Orazio

Pomezia – Si aggiornano i dati sui primi casi di Covid-19 a Pomezia nelle scuole dopo quelli già segnalati ieri al liceo Pascal e alla scuola primaria Trilussa (leggi qui). Sono altre due le classi in isolamento, una del liceo Picasso e una della scuola media Orazio. La Asl Roma 6 ha immediatamente disposto la sanificazione degli spazi ed è in costante contatto con i dirigenti scolastici competenti e con le famiglie per tutte le procedure previste dal protocollo.

In città intanto salgono a 43 i cittadini positivi al virus, di cui 41 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati presso strutture ospedaliere. In aumento anche i cittadini guariti che risultano ad oggi 113. Sono 44 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).​

