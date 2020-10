Covid-19, a Pomezia in arrivo una postazione Drive-in per tamponi

Pomezia – “Nei prossimi giorni verrà attivata una postazione drive-in per effettuare i tamponi nel Comune di Pomezia“. Ad annunciarlo è stato il Consigliere Regionale Valentina Corrado, attraverso la sua pagina Facebook.

“Una misura necessaria – scrive il Consigliere – per contrastare la diffusione del Covid-19 che in Regione Lazio ho seguito personalmente richiedendo l’attivazione urgente di un presidio al Direttore Generale Asl Rm6 Dott. Mostarda e al Vicepresidente della Regione Lazio On. Leodori”.

“Pomezia è un centro nevralgico dell’area a sud di Roma che ha registrato sin dall’inizio della pandemia un numero sempre crescente di casi di infezione. È di fondamentale importanza non abbassare la guardia e massimizzare gli sforzi finora intrapresi per intercettare, nella misura più capillare possibile, i casi di contagio per prevenire il diffondersi del virus nel Distretto Rm6″.

“Ringrazio Adriano Zuccalà – conclude -, Sindaco di Pomezia per il lavoro svolto con estrema attenzione consentendo una stretta e proficua sinergia tra Amministrazione, Asl e Regione”.

