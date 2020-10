Covid-19, il Sindaco di Latina stabilisce gli orari di chiusura dei locali della movida

Latina – Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha emanato un’ordinanza per “la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Un provvedimento teso a disciplinare gli orari dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali del settore alimentare e sale gioco.

Il primo cittadino del capoluogo pontino sia in considerazione dell’ordinanza adottata dal presidente della Regione Lazio di prevenzione e gestione dell’emergenza, sia per gli incrementi che si registrano a causa dei contagi da Covid-19, ha ritenuto di “disciplinare l’orario di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali del settore alimentare e delle sale gioco, disponendone la chiusura a mezzanotte e 45 dal lunedì al giovedì e all’1 e 30 dal giovedì alla domenica”.

Una disposizione che è entrata in vigore sin dalla mezzanotte di ieri, 5 ottobre, e che riguarda attività di somministrazione di bevande e alimenti, attività artigianali del settore alimentare, quali pub, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie e titolare di sale giochi.

“Tali orari devono essere non solo applicati ma esposti in modo ben visibile alla clientela. In caso di violazione verrà applicata sanzione amministrativa che va dai 25 ai 500 euro”.