Europei Senior, gli azzurri del canottaggio verso Poznan

Roma – Ancora quattro giorni e, sul lago Malta a Poznan, in Polonia, si alzerà il sipario sui Campionati Europei Assoluti (senior, pesi leggeri, pararowing), evento continentale al quale la compagine azzurra si presenta forte di una flotta di 21 barche.

Una flotta che rende l’Italia la nazione con il maggior numero di armi al via davanti alle 19 della Germania e alle 17 dell’Olanda, in un Europeo al quale complessivamente partecipano oltre 570 atleti in rappresentanza di 31 nazioni.

A dar vita alla flotta remiera il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha chiamato, tra uomini e donne, ben 62 atleti: 39 senior, 14 pesi leggeri e nove pararowing. Una preparazione post-quarantena effettuata a Sabaudia con l’ultimo collegiale, che ha permesso a Cattaneo di poter ufficializzare le formazioni che vedremo in gara in terra polacca da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. Di seguito le formazioni che gareggeranno per i titoli Europei in palio:

Uomini Senior

Singolo Senior Maschile (Simone Martini)

Due Senza Senior Maschile (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino)

Doppio Senior Maschile (Andrea Cattaneo, Emanuele Fiume)

Quattro Senza Senior Maschile (Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti, Matteo Castaldo)

Quattro Di Coppia Senior Maschile (Luca Chiumento, Simone Venier, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

Otto Senior Maschile (Matteo Della Valle, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Aniello Sabbatino, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere)

Donne Senior

Singolo Senior Femminile (Veronica Lisi)

Due Senza Senior Femminile (Carmela Pappalardo, Laura Meriano)

Doppio Senior Femminile (Stefania Buttignon, Stefania Gobbi)

Quattro Senza Senior Femminile (Aisha Rocek, Kiri Tontodonati, Alessandra Patelli, Chiara Ondoli)

Quattro di Coppia Senior Femminile (Ludovica Serafini, Valentina Iseppi, Clara Guerra, Alessandra Montesano)

Uomini Pesi Leggeri

Singolo Pesi Leggeri Maschile (Niels Torre)

Doppio Pesi Leggeri Maschile (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

Quattro di Coppia Pesi Leggeri Maschile (Catello Amarante, Antonio Vicino, Patrick Rocek, Gabriel Soares)

Donne Pesi Leggeri

Singolo Pesi Leggeri Femminile (Paola Piazzolla)

Doppio Pesi Leggeri Femminile (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

Quattro di Coppia Pesi Leggeri Femminile (Giulia Mignemi, Silvia Crosio, Greta Martinelli, Arianna Noseda)

Pararowing

Singolo Femminile PR1 (Anila Hoxha)

Singolo Maschile PR1 (Giuseppe Di Lelio)

Doppio PR2 Mix (Laura Morato, Gianfilippo Mirabile)

Quattro con Pr3 Mix (Cristina Scazzosi, Alessandro Brancato, Lorenzo Bernard, Greta Elizabeth Muti, Lorena Fuina-timoniere)

Riserve

Uomini – Davide Comini, Jacopo Frigerio

Donne – Giorgia Pelacchi, Benedetta Faravelli