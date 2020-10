EuroVolley Under 20, l’Italia d’argento. Porro: “Dispiace, ma siamo orgogliosi del torneo disputato”

La Nazionale Italiana ha concluso il suo percorso nel Campionato Europeo Under 20 Maschile con una medaglia d’argento, frutto della sconfitta (l’unica nella competizione) subìta contro la Russia con il punteggio di 1-3 (23-25, 25-12, 24-26, 25-27).

Per la Nazionale Italiana si tratta dell’undicesima medaglia in 27 edizioni, la quinta d’argento a distanza di venti anni dall’ultima conquistata (nel 2000 a Catania sconfitta proprio contro la Russia per 3-2) conquistata. Italia e Russia, tra l’altro, era stata la finale del Mondiale under 19 dello scorso anno a Tunisi, quando i ragazzi di Vincenzo Fanizza s’imposero 3-1. I ragazzi di Frigoni non sono riusciti a concludere nel migliore dei modi il loro fin qui eccezionale percorso che li aveva visti arrivare all’atto conclusivo con un percorso netto. Michieletto e compagni si sono espressi solo a sprazzi: quando hanno giocato come sanno hanno dato la sensazione di poter dominare ancora una volta gli avversari, ma in un paio di momenti chiave del match hanno invece avuto dei passaggi a vuoto che hanno finito per condizionare l’andamento della gara.

Cronaca

Il primo set è stato molto equilibrato con la Nazionale Italiana che per lunghi tratti ha dato la sensazione di poter gestire bene il gioco anche se la Russia ha sempre ribattuto palla su palla. Arrivati sul 18 pari però tre errori degli azzurrini hanno permesso ai russi di prendere coraggio e un piccolo vantaggio che hanno poi amministrato, seppur con difficoltà, fino al 25-23 dopo una prima palla set annullata, che ha decretato l’1-0 in favore della formazione di Nikoalev (peraltro primo set in assoluto perso dall’Italia).

Nel secondo set però la reazione azzurra è stata perentoria e veemente con la formazione tricolore in grado di accumulare sin dall’inizio un consistente margine di vantaggio concretizzatosi poi nel 25-12 che ha portato la situazione in parità sull’1-1.

Il terzo ha visto un avvio sprint degli azzurrini arrivati fino a +6 (8-2), ma anziché fare tesoro di quanto accaduto nel parziale precedente continuando a dare continuità alla loro manovra i ragazzi di Frigoni si sono lentamente smarriti commettendo, come successo nel primo set, diversi errori gratuiti che hanno finito per condizionare l’andamento del set. Ciò che ne è scaturito è stato un parziale molto equilibrato con le squadre sempre a contatto e concluso sul 26-24 per i russi dopo che sul 24-24 e annullata una palla set, un attacco out (chiamata dubbia in realtà) e un muro subìto hanno consegnato la frazione agli avversari.

Nel quarto e ultimo c’è stato ancora un grandissimo equilibrio che ha portato le due Nazionali a trovarsi in parità fino sul 24-24. Le fasi conclusive sono state vibranti con gli azzurrini che dopo aver annullato una prima palla match agli avversari hanno poi ceduto 27-25 abbandonando il sogno della medaglia d’oro.

Italia-Russia 1-3 (23-25, 25-12, 24-26, 25-27)

Italia: Porro 4, Michieletto 25, Gianotti 6, Stefani 15, Rinaldi 16, Crosato 4, Catania (L). Cianciotta 3. Ne: Ferrato, Magalini, Schiro, Jeroncic. All. Frigoni

Russia: Kurbanov 19, Brazhniuk 6, Murashko 10, Dineykin 14, Fedorov M. 2, Anoshko 2, Fedorov I.(L), Kazachenkov 2, Mozorov 2, Ionov 4, Kasatkin, Vyshnikov. All: Nikolaev

Arbitri: Pindral (POL), Kralovic (SVK)

Durata set: 25’, 19’, 27’, 27’

Italia: a 4 bs 12 mv 11 et 29

Russia: a 5 bs 13 mv 7 et 24

Angiolino Frigoni: “Chiudere così l’Europeo dispiace tanto, abbiamo commesso qualche sbaglio di troppo, specialmente in attacco, e quando le gare sono così equilibrate pesano tanto questi errori. Io penso che la Russia abbia disputato in finale la miglior partita dell’Europeo, mentre noi non siamo riusciti a fare lo stesso. A muro ce la siamo giocata, ma in battuta loro sono stati davvero bravi. Detto questo, guardando tutta l’estate il bilancio è assolutamente positivo, la squadra ha lavorato bene e siamo cresciuti. Dobbiamo prendere quanto di buono fatto in questa competizione e cercare di migliorare ulteriormente, in maniera da arrivare preparati al Campionato Mondiale under 21 del prossimo anno“.

Paolo Porro: “Dispiace tanto per la sconfitta in finale, però siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto vedere in quest’Europeo e più in generale del nostro percorso. Stasera abbiamo trovato una grande Russia e, nonostante ce l’abbiamo messa tutta, non siamo riusciti a batterli. Secondo me ci sono molti più meriti loro, che demeriti nostri. Dobbiamo essere contenti del fatto che ci siamo confermati al vertice, è una medaglia d’Argento molto importante. Il prossimo anno avremo il Mondiale under 21 e faremo del nostro meglio per arrivarci pronti”.

La Nazionale Under 20 Maschile

Damiano Catania

È nato a Catania il 28 marzo 2001. Altezza 177 cm. Libero. Gioca nel BAM Acqua S.Bernardo Cuneo.

Nicola Cianciotta

È nato a Bari l’8 aprile 2001. Altezza 194 cm. Centrale/schiacciatore. Gioca nella Materdomini Castellana.

Federico Crosato

È nato a Treviso il 22 maggio 2002. Altezza 201 cm. Centrale. Gioca nel Volley Treviso.

Leonardo Ferrato

È nato a Padova il 25 dicembre 2001. Altezza 193 cm. Palleggiatore. Gioca nella Pallavolo Padova.

Alessandro Gianotti

È nato a Desio (MB) il 21 ottobre 2001. Altezza 198 cm. Centrale. Gioca nella Pool Libertas Cantù.

Giulio Magalini

È nato a Verona il 14 agosto 2001. Altezza 185 cm. Opposto. Gioca nella Blu Volley Verona.

Alessandro Michieletto

È nato a Desenzano del Garda (BS) il 5 dicembre 2001. Altezza 198 cm. Schiacciatore. Gioca nella Trentino Volley.

Paolo Porro

È nato a Genova il 27 ottobre 2001. Altezza 178 cm. Palleggiatore. Gioca nel Modena Volley.

Tommaso Rinaldi

È nato a Cuneo il 9 novembre 2001. Altezza 200 cm. Schiacciatore. Gioca nel Modena Volley.

Rok Jeroncic

È nato a Šempeter pri Gorici (Slovenia) il 10 novembre 2001. Altezza 207 cm. Centrale. Gioca nella Calcit Volley.

Andrea Schiro

È nato a Thiene (VI) il 10 settembre 2001. Altezza 202 cm. Schiacciatore Gioca nella Pallavolo Padova.

Tommaso Stefani

È nato a Bagno a Ripoli (FI) il 4 maggio 2001. Altezza 208 cm. Opposto. Gioca nella Porto Robur Consar Ravenna.

(fonte/foto@federvolley.it)