Fiumicino, al Centro Leonardo la prima tappa nazionale del Tour ufficiale “Weplay Fortnite”

Fiumicino – Dal Centro Leonardo parte la prima tappa nazionale del tour ufficiale “Weplay Fortnite”. Il Centro commerciale, gestito e commercializzato da Savills, sempre attento a far vivere nuove ed entusiasmanti esperienze alla sua affezionata clientela, farà da apripista ad un tour ‘gamer’ che toccherà i maggiori Centri Commerciali d’Italia.

Nelle giornate di venerdì 9 ottobre, sabato 10 e domenica 11, l’esclusivo ed ufficiale format (ideato da Publievent, in partnership con Web Star Channel, con licenza di utilizzo del marchio Fortnite di Epic), darà il via ai giochi che vedrà sfidarsi fino all’ultimo colpo, famosi gamer professionisti come Pow3er, St3pNy, Ezektoor e Sbriservs tutti gli appassionati di videogiochi, tra cui ovviamente spiccheranno i teenager che avranno la possibilità di giocare a Fortinite con i loro ‘paladini gamer’.

Per prendere parte all’originale iniziativa basterà recarsi presso la postazione appositamente allestita all’interno della galleria del Centro Leonardo. I concorrenti potranno ritirare una speciale password che consentirà ai giocatori di accedere ad una delle room virtuali dedicate per ciascun gamer partecipando così all’esclusiva ‘Battle Royale”.

Inoltre, saranno distribuite circa 300 password speciali per ogni gamer, per un totale di 1.200 password. Ogni cliente/giocatore avrà modo così di gareggiare dalla propria ‘postazione domestica’ in quella che sarà sicuramente una ‘guerra all’ultimo punto’, della durata di circa 3 ore che sarà visibile non solo a livello nazionale ma a livello mondiale.

Questo darà modo di giocare e divertirsi nel pieno rispetto delle regole anti Covid-19, evitando la creazione di pericolosi assembramenti all’interno della galleria del Centro.

“Ancora una volta il Centro Leonardo vuole stupire e far divertire i suoi clienti. Grazie all’ottima organizzazione daremo infatti modo di dar libero sfogo alla passione dei gamer che potranno così partecipare alla “Battle Royale”, comodamente e in totale sicurezza dalla propria ‘postazione domestica’ grazie a speciali password messe a disposizione. Fare da apripista al Tour gamer “Weplay Fortnite” che toccherà tutti i maggiori centri commerciali d’Italia è per noi oltre che un piacere, motivo di grande soddisfazione. Come forse si è già capito, ci piace essere al passo con i tempi.” – dichiara il direttore del centro Gianpiero Campoli.