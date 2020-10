Fiumicino – “Circa un mese fa, segnalavamo e portavamo all’attenzione della nostra Amministrazione, le problematiche sollevate dai cittadini che giornalmente frequentano Via della Spiaggia e le vie limitrofe. Durante questo periodo, sono iniziati i lavori di restyling del tratto centrale di Via Torre Clementina che andranno ad interessare anche la suddetta strada comunale”.

É quanto si legge in una lettera del presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini, indirizzata all’amministrazione di Fiumicino. “Alla luce del progetto dei lavori, non possiamo non notare e quindi portare alla vostra attenzione, alcune criticità che causerebbero la chiusura al pubblico transito della strada in oggetto. Infatti ciò comporterebbe una enorme difficoltà per gli abitanti della zona e per molti clienti di Via Torre Clementina (e non solo), i quali, non trovando parcheggi, sarebbero costretti a fare ritorno percorrendo Via dei Settepagi e la frequentatissima Via G.B. Grassi, strade con ristrette dimensioni e sprovviste di marciapiedi.

Vogliamo inoltre ricordare come la percorrenza di tali strade, con forte densità abitativa, oltre a creare giornalmente delle criticità a causa della presenza di portoni e/o cancelli direttamente sulla carreggiata, aumenti l’emissione di gas di scarico e quindi di inquinamento locale.

Sarebbe giusto, anche considerando il progetto, di gestire Via della Spiaggia, nello stesso modo in cui si sta lavorando per Via Orbetello, dove si provvederà alla realizzazione di un marciapiede di circa 2.50 mt, atto a favorire l’aumento di clienti per le attività limitrofe, lasciando la carreggiata libera di essere percorsa.

Per Via della Spiaggia, come già da noi consigliato, si potrebbe prevedere alla chiusura a fasce orarie, aiutando le attività di ristoro presenti e senza creare disagi alle attività poste su Via G.B. Grassi ed ai cittadini che vivono quotidianamente la zona. Certi che la nostra Amministrazione, sempre pronta ad ascoltare le problematiche del territorio, trovi nel più breve tempo la soluzione migliore per tutti i residenti ed i commercianti della zona”.

