Formia – Il sindaco di Formia, Paola Villa, ha scelto anche i canali social per diffondere tra i suoi cittadini la notizia della “chiusura dell’ufficio postale centrale della cittadina”. Una chiusura imposta in quanto “è stata riscontrata la positività al Covid-19 di una dipendente dell’ufficio situato su via Vitruvio.

La Asl – ha spiegato il primo cittadino – sta predisponendo la sanificazione dei locali e il sopralluogo successivo”.

La Villa ha voluto anche rassicurare tutti gli utenti che in questi giorni hanno frequentato l’ufficio circa “lo scrupoloso utilizzo di protezione sia del personale che dell’ambiente di lavoro”.

Seppure, come sta costantemente facendo, ha annunciato che “continuerà a tenere informati i cittadini della situazione e degli eventuali sviluppi”