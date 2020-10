Infernetto, 2 casi di Covid-19 al centro migranti di via Porrino: Polizia placa i disordini

Ostia – Sono due le persone positive al Covid-19 all’interno del centro migranti di via Porrino all’Infernetto.

Oltre ai soggetti positivi al virus, attualmente i sanitari dell’Asl stanno valutando le condizioni fisiche di altre tre persone che vivono il centro.

La situazione del Covid-19 interno alla struttura ha gettato nel panico gli altri ragazzi richiedenti asilo, che si sono resi protagonisti di disordini.

E’ dovuta intervenire la Polizia di Stato per ristabilire la calma nel centro, oltre a evitare che qualche ragazzo – positivo e non – violasse la quarantena per scappare dal centro.

Attualmente il servizio di vigilanza della struttura è stato preso in carico – in un’operazione congiunta – da Polizia di Stato, Carabinieri e i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.