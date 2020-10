Latina – “Sono stati da poco nominati i coordinatori della Lega giovani di Priverno, Luca Frattarelli e Mirko Sciscione.” Ad annunciarlo in una nota, è stato Marco Maestri coordinatore della Lega giovani Provincia di Latina.

“Con orgoglio esprimo soddisfazione per questi nuovi incarichi – prosegue il Coordinatore – a due validi ragazzi che sono sicuro sapranno essere espressione di tutti quei valori esistenti all’interno della Lega Giovani. A Priverno è significativa la presenza di tanti ragazze e ragazzi desiderosi di voler svolgere attività politica per esprimere le istanze del territorio.

“Vogliamo – conclude Maestri – continuare a crescere per numero di iscritti, in quanto siamo sicuri di fornire adeguate e concrete soluzioni per il bene dei cittadini in ogni comune della Provincia di Latina”.

