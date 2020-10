Mara Alno torna in pista e si prepara per il Campionato Rotax del 2021

Pomezia – E’ tornata in pista con la solita voglia di vincere, come se niente l’avesse fermata prima. E invece quell’infortunio grave e la convalescenza seguita dopo, l’aveva costretta allo stop dalle gare e già dal 2015. Ma Mara non si è arresa.

E’ risalita sul suo Kart Rotax Max e si è presa i tempi sul traguardo, come se il tempo stesso non fosse passato. Segno di un grande talento e di una classe che la pilota Alno, del Pomezia Blu Sky Racing, non ha perso e ha dimostrato di avere ancora il fiuto per la velocità. Allora ad Arce, lo scorso 4 ottobre, nell’ultimo appuntamento in calendario, ha tessuto la gara del ritorno con il cuore e l’anima, bruciando carburante in pista.

La prossima competizione alla quale parteciperà la pilota di Pomezia sarà il Campionato Internazionale Rotax del 2021.

E Mara sarà anche coach per la scuola piloti dei bambini. Una donna che non si arrende e che si è ripresa la scena in pista e nella vita.

(Il Faro online)