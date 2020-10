“Nella giornata di lunedì 5 ottobre 2020, anche Santa Marinella ha offerto il suo omaggio a Norma Cossetto, contemporaneamente ad oltre centocinquanta città italiane. Per l’occasione circa una trentina di cittadini si sono riuniti sotto il Monumento ai Caduti di tutte le guerre, nell’ambito dell’evento nazionale ‘Una Rosa per Norma’“. Lo dichiara in una nota stampa il Comitato 10 febbraio di Santa Marinella.

“Norma Cossetto, – spiega il Comitato – è una ragazza istriana che nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 venne gettata viva nella foiba di Villa Surani dai partigiani slavo comunisti in Istria, insieme ad altri prigionieri. Dopo immani sofferenze subite, insieme ad altre donne che vennero tutte violentate e in particolare lei, tenuta da parte e legata ad un tavolo, venne seviziata e violentata ripetutamente da 17 aguzzini.

Foto 3 di 6











Sulla storia di Norma però, ancora oggi, purtroppo, siamo costretti a leggere dichiarazioni negazioniste che mettono in dubbio tutto questo. Per quel che ci riguarda, lasciamo da parte questa ignoranza, noi, a 77 anni di distanza dal martirio di Norma, ricordiamo l’attaccamento ai Valori della Patria di questa ragazza che pagò, con la vita, il suo amore per l’Italia”.

All’evento, svolto in maniera essenziale ma significativa, hanno partecipato membri di associazioni e organizzazioni politiche del territorio, i membri del comitato 10 Febbraio e del comitato 14 Maggio di Civitavecchia. Apprezzata anche la presenza del consigliere comunale, Gen. Francesco Settanni.

Il rappresentante del Comitato 10 Febbraio, dopo l’intervento nel quale ha illustrato la vita e le vicende legate a Norma Cossetto, dalla giovinezza fino alla barbara uccisione, oltre che ringraziare i presenti, ha poi chiamato il minuto di silenzio. Successivamente, come omaggio alla memoria di Norma e di tutte le vittime della pulizia etnica messa in atto dai partigiani comunisti di Tito, sono state deposte le rose ai piedi del monumento.

“Diamo appuntamento al 10 febbraio 2021, – conclude il Comitato – per la celebrazione del Giorno del Ricordo. L’augurio è che per quel giorno, l’amministrazione comunale abbia approvato la mozione per intitolare una via, una piazza, un giardino o una scuola a Norma Cossetto, come richiesto dal Comitato 10 febbraio e positivamente raccolto in un recente consiglio comunale dalla maggioranza che governa la città”.

L’omaggio di Civitavecchia

Anche Civitavecchia, lunedì 5 ottobre 2020 ha commemorato il martirio, con la cerimonia di intitolazione a Norma Cossetto dell’anfiteatro posto all’interno del Parco Martiri delle Foibe.

La manifestazione è stata fortemente voluta e organizzata dall’amministrazione comunale assieme al Comitato 10 Febbraio di Civitavecchia. Hanno partecipato, oltre al sindaco Ernesto Tedesco, anche numerosi amministratori locali, rappresentanze dei Reparti militari di stanza a Civitavecchia e le Associazioni d’Arma e Combattentistiche. Anche questa cerimonia si è svolta nell’ambito dell’evento nazionale “Una Rosa per Norma”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per questa intitolazione – ha detto Paolo Giardini, coordinatore del Comitato 10 febbraio di Civitavecchia – l’anno scorso il Sindaco fece una promessa e oggi la ha mantenuta e siamo qui a dedicare l’anfiteatro alla giovane martire istriana”.

“Onoriamo una martire per la libertà – ha commentato Silvano Olmi, dirigente nazionale del Comitato 10 Febbraio – in altre 130 città italiane ed estere, in queste ore si sta ricordando il suo sacrificio. Ella fece olocausto della sua vita per rimanere italiana. Inoltre, Norma è oggi la testimone della battaglia contro la violenza sulle donne e il suo esempio sia da monito per le giovani generazioni”,

“La giovane Norma subì violenze inenarrabili – ha detto Gaetano Ruocco, presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia – il suo corpo venne martoriato e sottoposto ad atti di una crudeltà incredibile. Ma lei rimase ferma nelle sue convinzioni. Sono orgoglioso che il sodalizio che presiedo abbia deciso di aderire alla manifestazione in ricordo di una donna così eroica.”

“Quella a Norma Cossetto è una violenza inaudita – ha concluso il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco – non ci sono parole di fronte a gesti così bestiali. Con orgoglio la nostra città intitola questo anfiteatro a Norma Cossetto, martire della libertà”.