“Operazione Stanley”, maxi blitz antidroga fra Roma e Fiumicino: arresti e perquisizioni

Roma – Dalle prime ore di questa mattina è in corso l’operazione antidroga “Stanley” della Polizia di Stato Commissariato Fidene e della Polizia Roma Capitale dell’u.o. III Gruppo Nomentano.

Arresti e perquisizioni nei quartieri di Montesacro, Primavalle, Portuense, Casalotti e nel Comune di Fiumicino.

Gli arresti

A finire in manette sei persone, tutte accomunate dallo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti.

Il primo soggetto è stato fermato per spaccio e detenzione di 7 grammi di cocaina, suddivise in dosi per l’attività di vendita.

Il secondo soggetto è stato un corriere della droga, che veniva utilizzato dagli indagati e trovato in flagrante con appresso 3 kg di marijuana.

Il terzo soggetto è emerso dopo una perquisizione della macchina, dove gli agenti gli hanno trovato 235 grammi di cocaina in uno scomparto occultato – e creato appositamente – dell’autovettura.

Un altro soggetto arrestato per essere stato trovato con appresso 3 kg di marijuana, suddivisa in tre grossi involucri di plastica. All’interno della sua abitazione sono state trovate lampade, aeratori, timer e fertilizzanti per la coltivazione di hashish.

Un altro bersaglio investigativo è stato colto in flagrante dalla Polizia, mentre teneva addosso 13 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish.

L’ultimo soggetto è stato arrestato perché teneva addosso 60 grammi di fumo e 3 di grammimaria.

A conclusione indagine, Il GIP della locale Procura della Repubblica, su richiesta del Pubblico Ministero ha emesso 6 misure cautelari di cui 3 in carcere e 3 agli arresti domiciliari nei confronti degli indagati.

(Il Faro online)