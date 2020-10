Ostia Antica, l’ex Casa delle Maestre è abbandonata: il CdQ vorrebbe utilizzarla

Ostia – Versa in pesante stato d’abbandono l’ex Casa delle Maestre di Ostia Antica, situata da oltre settant’anni su via delle Saline.

Quella che è stata la dimora delle insegnanti di Ostia Antica tra gli anni ’60 e ’70, oggi purtroppo è diventata meta del degrado e una brutta fotografia per il territorio dell’entroterra lidense.

Nonostante questa struttura in passato abbia avuto un importante ruolo sociale per il territorio di Ostia Antica poiché fu adibita a scuola e successivamente come ufficio del Comune di Roma, oggi non ci sono idee chiare sull’utilizzo di quest’immensa palazzina.

Per quanto ci possano essere tracce di vissuto all’interno di questo stabile antico, molte aree del cortile versano in condizioni critiche. Parti del giardino vedono l’erba incolta, sul retro della palazzina dei nastri reggono – forse a fatica – una recinzione esterna pericolante, dei cantierati in metallo chiudono l’uscita posteriore e danno un’idea di forte abbandono della struttura.

Eppure qualcuno prova a mantenere un minimo di decoro in questo palazzo storico del territorio di Ostia Antica, come testimonia una scopa e un “alzaimmondizia” appoggiati al portone d’ingresso. Sicuramente c’è qualche persona che s’impegna per tenere pulito e senza foglie il vicoletto dell’ingresso, magari dando da mangiare anche al gatto formosetto che ci segue durante il sopralluogo allo stabile.

Pieroni: “Palazzina utile per farci la sede del CdQ Ostia Antica-Saline”

Nel quartiere il Comitato Ostia Antica-Saline vorrebbe riqualificare la struttura, soprattutto per rendere onore alla sua gloriosa storia al servizio delle passate generazioni del territorio e i suoi cittadini con molteplici attività sociali.

“Abbiamo provato a chiedere una stanza all’interno dell’ex Casa delle Maestre – ci dice Giovanni Pieroni, Presidente del CdQ Ostia Antica Saline -, perché vorremmo utilizzare un piccolo locale al suo interno per svolgere le attività di comitato o sociali per il territorio. Sarebbe un primo passo utile per riqualificare questo spazio, ormai da anni lasciato alla trascuratezza e senza nessuno che pensa alla sua cura”.

