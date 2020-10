A dicembre la Youth League di karate, Benetello: “L’attesa è finita. I protocolli redatti, anche per gli eventi futuri”

Oltre 3000 gli atleti partecipanti lo scorso anno. E poi lo stop dovuto alla diffusione del Covid-19 e il timore di non poter tornare sul tatami per riassaporare adrenalina e sudore sportivo sulla pelle.

Ecco però i protocolli a rendere probabilmente le cose più facili e ad alimentare ancora i sogni dei karateka più giovani. Nel 2019 la Youth League di Venezia (con la Venice Cup) e Jesolo ha riempito gli occhi di emozione e mostrato la bellezza del karate mondiale. E sta per tornare la competizione, nonostante il coronavirus non sia stato debellato, ma le regole di distanziamento e i protocolli decisi possono porre un freno all’epidemia e lasciar salire sul tatami gli atleti, nell’edizione del 2020.

Lo annuncia Davide Benetello sulla sua pagina ufficiale Facebook: “L’attesa è finita!”. Si sono aperte le iscrizioni al torneo. Il 5 ottobre si è dato il via all’organizzazione tecnica della competizione. Lo dice con particolare emozione il presidente della Commissione Atleti Wkf e membro del settore karate della Fijlkam: “Un lavoro estenuante tra la Wkf e la stessa Fijlkam, insieme agli organizzatori locali, per redigere un protocollo anti – Covid-19 che sarà pietra miliare, anche per le prossime organizzazioni dei grandi eventi di karate”.

Le previsioni sono ottime per numero di partecipanti per l’edizione del 2020, che si svolgerà dal 4 al 6 dicembre prossimo. E’ tanta la voglia di karate e di normalità. E lo sport può fare da traino.

L’ Attesa è FINITA !LA WKF/FIJLKAM/Multisport Veneto ci vogliono provare !Si aprono oggi le iscrizioni per la WKF… Publiée par Davide Benetello sur Lundi 5 octobre 2020

(Il Faro online)(foto@YouthLeagueVeniceCup2019Facebook)