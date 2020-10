Ardea – Scontro frontale fra due auto all’incrocio fra via Pontina Vecchia e via Laurentina, ad Ardea. Quattro le persone rimaste ferite nell’incidente: tutte sono state trasportate dal 118 all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, e una è in codice rosso.

Sul posto, i Vigili del Fuoco di Pomezia. Le esatte dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Foto 2 di 2



Notizia in aggiornamento…

