Caos Juve – Napoli, Ricciardi: “Aveva ragione la Asl”

Milano – “Tra il Napoli e la Juventus aveva ragione la Asl“. Lo dice il professor Walter Ricciardi, docente di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ai microfoni del programma ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1 Rai. “Non entro nel regolamento sportivo, ma la Asl ha fatto benissimo a evitare che persone in contatto stretto con un soggetto positivo si muovessero dalla regione“, sottolinea Ricciardi, che poi definisce “un comportamento piuttosto sbagliato” il presunto mancato rispetto dell’isolamento fiduciario da parte di alcuni giocatori della Juventus che hanno risposto alle chiamate delle rispettive nazionali.

“Quando c’è il sospetto di essere stato in contatto con un positivo bisogna rimanere in isolamento fiduciario per almeno 14 giorni o fare un tampone, che però non ha una affidabilità del 100%“, rileva Ricciardi. Il consulente di Speranza ne ha anche per il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini: “Ha detto che è favorevole al ritorno del pubblico negli stadi? E’ una affermazione destituita da ogni fondamento scientifico. Tra l’altro ha citato la Polonia che è uno dei paesi che sta peggiorando di più“. (adnkronos)