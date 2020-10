Civitavecchia, 57enne si taglia i polsi e minaccia il suicidio: salvata in extremis

Civitavecchia – I vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati chiamati in via Galbani al civico numero 4 per un soccorso a persona.

Erano le 11 e 15 quando sono arrivati sul posto e hanno trovato una donna di nazionalità tedesca di 57 anni chiusa al primo piano di una palazzina, in preda al delirio.

A spaventare sia i soccorritori sia i vicini le minacce di suicidio della 57enne che intanto si stava procurando ripetuti tagli ai polsi utilizzando un oggetto affilato.

Sono stati i vigili del fuoco insieme ai carabinieri di Civitavecchia ad accorrere e fermare la donna evitando una tragedia.

La 57enne è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la stessa all’ospedale civico al fine di sottoporla alle cure del caso.